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Погода в Москве: мощный снегопад предрекли синоптики москвичам 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: РИА Новости
Жителей столичного региона ожидает мощный снегопад в середине предстоящей недели. О этом сообщает портал "Метеовести".
Сообщается, что на столицу вновь надвигается холодный атмосферный фронт. По данным синоптиков, в ночь со вторника, 26 марта, на среду, 27 марта, в Москве выпадет около трети мартовской нормы осадков.
"По нашим прогнозам, в середине новой недели Москву ждет еще один рецидив зимы холодный атмосферный фронт обрушит на мегаполис еще одну порцию снега и мокрого снега", — говорится в сообщении.
Отмечается, что после снегопада утром в четверг, 28 марта, в городе похолодает до -1…-6°С.
"Так что про зиму забывать еще рано", — заключили синоптики.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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