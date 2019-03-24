Погода в Москве: мощный снегопад предрекли синоптики москвичам

Жителей столичного региона ожидает мощный снегопад в середине предстоящей недели. О этом сообщает портал "Метеовести".

Сообщается, что на столицу вновь надвигается холодный атмосферный фронт. По данным синоптиков, в ночь со вторника, 26 марта, на среду, 27 марта, в Москве выпадет около трети мартовской нормы осадков.

"По нашим прогнозам, в середине новой недели Москву ждет еще один рецидив зимы холодный атмосферный фронт обрушит на мегаполис еще одну порцию снега и мокрого снега", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после снегопада утром в четверг, 28 марта, в городе похолодает до -1…-6°С.

"Так что про зиму забывать еще рано", — заключили синоптики.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.