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Погода в Москве: В Москве ожидаются облачная погода с осадками и до 5 градусов тепла 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Переменная облачность, небольшие осадки и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в городе температура составит 3-5 градусов тепла. Синоптики предупреждают о гололедице в утренние часы. В ночь на воскресенье температура может опуститься до двух градусов мороза.
Ветер днем северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от одного до шести градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до минус пяти градусов.
ТАСС: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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