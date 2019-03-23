Погода в Москве: В Москве ожидаются облачная погода с осадками и до 5 градусов тепла

Переменная облачность, небольшие осадки и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит 3-5 градусов тепла. Синоптики предупреждают о гололедице в утренние часы. В ночь на воскресенье температура может опуститься до двух градусов мороза.

Ветер днем северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от одного до шести градусов тепла. В ночь на воскресенье температура может опуститься до минус пяти градусов.