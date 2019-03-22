Погода в Москве: Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве на выходных

Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве в эти выходные. В воскресенье температура достигнет 6 градусов тепла, сообщил ТАСС в пятницу заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков. "В пятницу над московским регионом начнет проходить атмосферный фронт. 23 марта днем будет 3-5 градусов, переменная облачность и небольшие осадки. 24 марта — до 4-6 градусов тепла, дождь и ветер с порывами до 15 м/с", — сказал он. В понедельник, 25 марта, погода сильно не изменится — прогнозируется 1-6 градусов выше ноля и небольшие осадки, добавил Цыганков.