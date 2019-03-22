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Погода в Москве: Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве на выходных 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве в эти выходные. В воскресенье температура достигнет 6 градусов тепла, сообщил ТАСС в пятницу заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.
"В пятницу над московским регионом начнет проходить атмосферный фронт. 23 марта днем будет 3-5 градусов, переменная облачность и небольшие осадки. 24 марта — до 4-6 градусов тепла, дождь и ветер с порывами до 15 м/с", — сказал он.
В понедельник, 25 марта, погода сильно не изменится — прогнозируется 1-6 градусов выше ноля и небольшие осадки, добавил Цыганков.
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Погода , Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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