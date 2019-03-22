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На Крым надвигаются ливень, снег и сильный ветер 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МЧС Крыма издало экстренное предупреждение об ожидаемом сильном ветре, порывы которого будут достигать 25 м/с, ливне и снеге в регионе 22-23 марта, сообщается в пятницу на сайте республиканского министерства.
"Экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях 22-23 марта в Крыму. В связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона вечером и до конца суток 22 марта, в течение суток 23 марта в Крыму ожидаются очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с, сильный дождь, переходящий в снег", — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при непогоде, воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаясь в квартире или на работе.
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Погода , Катастрофы , МЧС , Республика Крым
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