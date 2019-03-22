На Крым надвигаются ливень, снег и сильный ветер

МЧС Крыма издало экстренное предупреждение об ожидаемом сильном ветре, порывы которого будут достигать 25 м/с, ливне и снеге в регионе 22-23 марта, сообщается в пятницу на сайте республиканского министерства.

"Экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях 22-23 марта в Крыму. В связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона вечером и до конца суток 22 марта, в течение суток 23 марта в Крыму ожидаются очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с, сильный дождь, переходящий в снег", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности при непогоде, воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаясь в квартире или на работе.