Погода в Москве: В Москве ожидаются дождь, мокрый снег и до плюс 4 градусов

Облачная погода, осадки и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит 2-4 градуса тепла, пройдет дождь и мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололедице в утренние часы. В ночь на субботу температура может опуститься до нуля градусов.

Ветер днем южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 22 марта в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до 3 градусов мороза.