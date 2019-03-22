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Погода в Москве: В Москве ожидаются дождь, мокрый снег и до плюс 4 градусов 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Облачная погода, осадки и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в городе температура составит 2-4 градуса тепла, пройдет дождь и мокрый снег. Синоптики предупреждают о гололедице в утренние часы. В ночь на субботу температура может опуститься до нуля градусов.
Ветер днем южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 22 марта в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до 3 градусов мороза.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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