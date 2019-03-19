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Погода в России: Россиян предупредили о 30-градусных морозах в апреле 

News.ru 2 часа назад
Синоптики предупредили россиян о 30-градусных морозах, которые могут ударить по некоторым областям РФ в апреле.
По словам, заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в Якутии ожидается похолодание до минус 20 градусов, а ночами столбики термометров будут опускаться до отметки в минус 30 градусов.
Кроме того, 10-градусные морозы ожидаются в апреле и на севере Центрального региона, сообщает «Российская газета».
При этом в Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Таймыре, севере Туруханского района Красноярского края, северо-востоке Якутии и Чукотки апрельская температура воздуха будет на градус и более превышать норму.
В Москве также ожидается тёплый апрель. Температура воздуха будет выше нормы, а в середине месяца потеплеет до плюс 10 градусов.
Ранее News.ru писал о том, что облачная и дождливая погода ожидает москвичей во вторник, 19 марта. Днём в столице ожидается от 4 до 6 градусов тепла. Скорость ветра при порывах достигнет до 11 метров в секунду.
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Погода , Видео , Общество , "Российская газета" , Республика Саха (Якутия)
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