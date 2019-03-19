Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Москвичам посоветовали повременить с «переобувкой» машин 

Мослента + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жителям столицы следуют дождаться стабильных погодных условий, прежде чем «переобувать» свои автомобили. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, передает во вторник, 19 марта, РИАМО.
«Мы рекомендуем менять [зимние шины] на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы и установится стабильная плюсовая температура», — уточнили в пресс-службе организации.
По словам специалистов, в регионе хоть и установилась теплая погода, однако климатическая весна наступит позднее. В настоящее время еще высока вероятность образования гололедицы.
«Будьте аккуратны на дороге, помните о безопасности», — подытожил собеседник агентства.
17 марта сообщалось, что с приходом атлантического циклона в столичном регионе началось потепление. По предварительным прогнозам, на новой неделе суточная температура воздуха превысит норму на несколько градусов и будет соответствовать середине апреля.
Мослента: последние новости
Москве напророчили зимние майские холода За три часа в Москве потеплело на 8 градусов Москвичам посоветовали надеть шапки
Комментарии
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Видео
России «не простят и не забудут» Крым
В мире Политика
Ушёл из жизни классик отечественного кино
Общество
Пока вы спали: Путин назвал срок снятия санкций
Другое Общество
В Сургуте во время свадьбы задержали жениха с автоматом
Криминал Происшествия
Губин покинул Россию
Шоу-бизнес
Специалист прокомментировал смерть Началовой от ВИЧ
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места взрыва в Луганске
Происшествия В мире
Затоплены «самолеты судного дня»
Армия
Путин открыл «тайну» возвращения Крыма
Политика Статьи
В Москве заработал сервис по аренде «бракованных» животных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение