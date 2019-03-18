Погода в Москве: Москвичам пообещали «запах весны»

Жителей Москвы Подмосковья в понедельник, 18 марта, ждет солнечная сухая погода. Об этом сообщили синоптики в начале рабочей неделе.

Температура воздуха в понедельник будет на 3-4 градуса выше климатической нормы, характерной для второй половины марта. Метеорологи пообещали, что в городе "запахнет весной".

В Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров днем покажут +4…+6 градусов. В Московской области воздух прогреется до +2…+7 градусов. Также уточняется, что в столичном регионе будет дуть ветер южного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет неизменным и составит 748 миллиметров ртутного столба.

Добавляется, что солнце и дождь будут на этой неделе менять друг друга каждый день. В четверг, 21 марта, в Москву вернется мокрый снег. Четверг будет самым холодным днем на этой неделе.

Днем ранее метеорологи сообщили приятные новости о погоде на эту неделю. Они отметили, что в столичный регион придет потепление: температура воздуха будет выше нормы на пару градусов. Они подчеркнули, что потепление станет постепенным, и поэтому будет комфортно переноситься метеозависимыми людьми. Также отмечается, что из-за циклона в Москве будут идти небольшие дожди.