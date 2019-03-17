В Москву придут дожди и холод

«Пришел марток — надевай двое порток». Народная пословица не врет: предстоящая неделя готовит нам постепенное похолодание и сырую промозглую погоду.

По данным главного аналитика погодных явлений — Гидрометцентра, понедельник встретит нас 5 градусами тепла и переменной облачностью, при которой возможен либо мокрый снег, либо вообще дождь. Ветра юго-восточный и южный будут дуть со скоростью 10 метров в секунду, но временами возможны и порывы до 14–15 метров в секунду. Погода не подходящая для прогулок на воздухе, а спешащим на работу нужно учитывать, что утром возможна гололедица.

Вторник обещает примерно ту же температуру, что и в понедельник, но повышенную влажность и небольшой дождь. В сочетании с ветром 5 градусов тепла в таких условиях могут ощущаться как всего 1–2 градуса. Так что кроме зонтика в этот день лучше не забыть и шарф.

В среду обещают дождь и колебания температуры от 3 до 8 градусов, — не самые приятные ощущения. Небо будет облачным, так что поднять себе настроение с помощью солнечного лучика пока что не получится. Одно хорошо — ветер в среду должен быть слабый, почти незаметный.

Четверг покажет небольшое похолодание, но столбик термометра останется в плюсе — на уровне 2 градусов. Небо пасмурное и может принести мокрый снег. Ветер сменится с южного на западный, со скоростью 3–8 метров в секунду.

В пятницу ждем осадков — при всего паре градусов тепла дождь может очень быстро стать снегом. Воздух должен быть спокойным, ветер в 1 метр в секунду — это практически штиль.

Зато в субботу наконец-то можно будет порадоваться солнцу. Правда, чуть-чуть, так как облачность сохранится, хоть и переменная. Вместе с просветами в облаках и появлением солнца повысится и температура — но всего на один-два градуса. При этом сохранится возможность осадков, кратковременных дождей.

В воскресенье сохранятся субботние тенденции.

Ночные температуры всю неделю будут колебаться от небольшого минуса до нескольких градусов плюса. Такие колебания чреваты появлением гололедицы в утренние часы.

Еще один ведущий погодный агрегатор — Гисметео — в целом, поддерживает прогноз коллег, однако предупреждает о возможно большем падении температуры (в среднем на градус-два ниже, чем прогноз Гидрометцентра). Кроме того, по прогнозу Гисметео, ветер всю неделю будет на уровне 10–11 метров в секунду и к выходным может усилиться до 14–15 метров в секунду.

Однако надо учитывать, что реальную динамику погодных явлений современная наука может предсказывать лишь на три-четыре дня. Более долгие прогнозы основываются только на статистике наблюдений.