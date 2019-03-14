Переменная облачность без осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 14 марта.
Как сообщает портал "Метеоновости", столичный регион будет находиться на периферии малоподвижного антициклона.
Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов.
Будет дуть юго-западный скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов.
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что снежный покров в городе сойдет не раньше 20–25 марта.