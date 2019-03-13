Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Стало известно, когда в Москве растает снег 

Вечерняя Москва + ещё 5 3 часа назад
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Метеорологи рассказали, что выпавший минувшей ночь сне должен растаять уже к этому воскресенью. Вечером 12 март на столичный регион обрушился мощный снегопад, который длился достаточно долгое время. За это время выпало около одного сантиметра снега.
— Снег в городе возобновился после 3:00 и был связан с прохождением атмосферного фронта. За ночь в городе выпало около 1 миллиметра осадков, по области до двух, — рассказали синоптики.
Прирост свежевыпавшего снега утром составил до 2 сантиметров, высота сугробов увеличилась до 23 сантиметров.
Синоптики спешат успокоить горожан и сообщили, что тепло уже «спешит в центр России». Днем 14 марта температура поднимется до 4 градусов тепла, а уже к воскресенью и средняя суточная температура достигнет положительных значений. Поэтому от упавшего снега не останется и следа, таяние продолжится на следующей неделе, сообщается на портале «Метеоновости».
Вечерняя Москва: последние новости
ЦОДД советует водителям передвигаться по городу на метро Сильный ветер ожидает москвичей 12 марта Метеорологи рассказали, какая погода ждет москвичей на будущей неделе
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 «Абакан»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение