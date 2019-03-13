Погода в Москве: Стало известно, когда в Москве растает снег

Метеорологи рассказали, что выпавший минувшей ночь сне должен растаять уже к этому воскресенью. Вечером 12 март на столичный регион обрушился мощный снегопад, который длился достаточно долгое время. За это время выпало около одного сантиметра снега.

— Снег в городе возобновился после 3:00 и был связан с прохождением атмосферного фронта. За ночь в городе выпало около 1 миллиметра осадков, по области до двух, — рассказали синоптики.

Прирост свежевыпавшего снега утром составил до 2 сантиметров, высота сугробов увеличилась до 23 сантиметров.

Синоптики спешат успокоить горожан и сообщили, что тепло уже «спешит в центр России». Днем 14 марта температура поднимется до 4 градусов тепла, а уже к воскресенью и средняя суточная температура достигнет положительных значений. Поэтому от упавшего снега не останется и следа, таяние продолжится на следующей неделе, сообщается на портале «Метеоновости».