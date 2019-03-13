Погода в Москве: Столичных водителей предупредили о скользких дорогах

Столичных автомобилистов призвали проявить бдительность на дорогах из-за гололедицы. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы в Twitter.

Доброе утро! На улице -6 С, облачно. Днем ожидается -3.. -1 С, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах очень скользко. Будьте аккуратней! Берегите себя! #погода #Москва— Московский транспорт (@DtRoad) 13 марта 2019 г. В сообщении отмечается, что днем в столичном регионе ожидается до трех градусов мороза, местами небольшой снег. Водителей предупреждают, что на дорогах "очень скользко".

Ранее центр погоды "Фобос" предупредил жителей столичного региона о резком ухудшении погоды. Пик похолодания придется на среду, 13 марта, а в ночь на четверг температура упадет до девяти градусов ниже нуля.

Накануне в столичном регионе прошел снегопад, в результате чего дороги превратились в "каток". В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей ехать медленно, аккуратно и держать дистанцию.