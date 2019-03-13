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Погода в Москве: Столичных водителей предупредили о скользких дорогах 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичных автомобилистов призвали проявить бдительность на дорогах из-за гололедицы. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы в Twitter.
В сообщении отмечается, что днем в столичном регионе ожидается до трех градусов мороза, местами небольшой снег. Водителей предупреждают, что на дорогах "очень скользко".
Ранее центр погоды "Фобос" предупредил жителей столичного региона о резком ухудшении погоды. Пик похолодания придется на среду, 13 марта, а в ночь на четверг температура упадет до девяти градусов ниже нуля.
Накануне в столичном регионе прошел снегопад, в результате чего дороги превратились в "каток". В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали водителей ехать медленно, аккуратно и держать дистанцию.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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