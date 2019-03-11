Погода в Москве: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на этой неделе

«В понедельник будет тёплая, хмуроватая погода, небольшой дождик. А во вторник уже температура будет в основном ниже нуля, -2…-4 °С. Связано это с тем, что циклон, который сейчас находится над Москвой, обусловливает перевоз воздушных масс с юга», — заявил он.

По его словам, во вторник циклон переместится на восток, и регион окажется в тыловой части, поэтому похолодает.

Наиболее заметно это станет в среду, 13 марта. Ночью ожидается -4…-7 °С, местами до -12…-14 °С. В четверг днём воздух прогреется до +3…+4 °С.

«В марте на атмосферное тепло рассчитывать не нужно. Только на душевное. Это закон такой, ничего не сделаешь», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что настоящую весну можно ожидать не ранее середины апреля.

Ранее сообщалось, что в Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности до 12 марта.