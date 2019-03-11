Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о погоде в Москве на этой неделе.
«В понедельник будет тёплая, хмуроватая погода, небольшой дождик. А во вторник уже температура будет в основном ниже нуля, -2…-4 °С. Связано это с тем, что циклон, который сейчас находится над Москвой, обусловливает перевоз воздушных масс с юга», — заявил он.
По его словам, во вторник циклон переместится на восток, и регион окажется в тыловой части, поэтому похолодает.
Наиболее заметно это станет в среду, 13 марта. Ночью ожидается -4…-7 °С, местами до -12…-14 °С. В четверг днём воздух прогреется до +3…+4 °С.
«В марте на атмосферное тепло рассчитывать не нужно. Только на душевное. Это закон такой, ничего не сделаешь», — отметил Вильфанд.
Он добавил, что настоящую весну можно ожидать не ранее середины апреля.
Ранее сообщалось, что в Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности до 12 марта.
«Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России сообщала, что в Москве в понедельник, 11 марта, ожидается до +4 °С.