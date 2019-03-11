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Погода в Москве: Желтый уровень опасности объявили на вторник из-за ветра 

Москва24 + ещё 4 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жителей столицы и Подмосковья предупредили о сильном ветре во вторник, 12 марта. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.
"Погода потенциально опасна", — сказано в сообщении Гидрометцентра.
По прогнозам, в ночь на вторник в столичном регионе пройдет мокрый снег. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, однако, местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду. В Москве столбики термометров опустятся до минус 1–3 градусов, а по области ожидается от нуля до -5 градусов.
Днем 12 марта будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки. На дорогах и тротуарах будет скользко. Западный ветер в порывах может разгоняться до 15 метров в секунду. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от -1 до +1 градуса. В Подмосковье термометры покажут от минус 4 до плюс 1 градуса.
Ранее синоптики сообщили, что самым холодным днем на этой неделе станет среда, 13 марта. При этом до конца недели в столице, по прогнозам, сохранится сырая и пасмурная погода. В четверг циклоны принесут в город облака и осадки в виде мокрого снега. А по ночам возможны слабые заморозки.
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Погода , Катастрофы , Новости Москвы , Общество , Пожары , Москва
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