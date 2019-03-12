Московских автомобилистов предупредили о снегопаде и гололеде

Московских автомобилистов предупреждают о снегопаде и "катке" на дорогах, а также советуют ехать аккуратно и медленно, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"После внезапного снегопада — ожидаемый каток на дорогах. Сейчас лучше ехать (и идти) медленно, аккуратно и держать дистанцию (машинам — подальше друг от друга, пешеходам — поближе)", — говорится в сообщении в Twitter. После внезапного снегопада — ожидаемый каток на дорогах. Сейчас лучше ехать (и идти) медленно, аккуратно и держать дистанцию (машинам — подальше друг от друга, пешеходам — поближе). pic.twitter.com/9IYEUrSirG— ЦОДД (@gucodd) 12 марта 2019 г.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что погода в столице во вторник ожидается облачная с прояснениями, ближе к вечеру в городе пройдёт кратковременный снег.