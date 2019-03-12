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Московских автомобилистов предупредили о снегопаде и гололеде 

Р-Спорт + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московских автомобилистов предупреждают о снегопаде и "катке" на дорогах, а также советуют ехать аккуратно и медленно, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"После внезапного снегопада — ожидаемый каток на дорогах. Сейчас лучше ехать (и идти) медленно, аккуратно и держать дистанцию (машинам — подальше друг от друга, пешеходам — поближе)", — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что погода в столице во вторник ожидается облачная с прояснениями, ближе к вечеру в городе пройдёт кратковременный снег.
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