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Погода в Москве: Москвичей предупредили о метели в ночь на вторник 

Мир24
Фото: ТАСС
Облачная погода с осадками и до 4 градусов тепла будет в Москве в понедельник. Ночью возможна метель с порывами ветра до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве будет 2-4 градуса выше нуля, ожидается облачная погода и небольшие осадки. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба. Температура воздуха по области — от 0 до 5 градусов тепла.
В ночь на 12 марта ожидается снег, местами возможна метель с порывами ветра 12-17 м/с. Температура в столице опустится до 4-2 градусов ниже нуля, в Подмосковье от 6 до одного градуса мороза. На дорогах ожидается гололедица
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Погода , Новости Москвы , Москва
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