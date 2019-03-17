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Погода в Москве: Погода в Москве взяла курс на потепление 

Мослента + ещё 33 3 часа назад
Фото: РИА Новости
С приходом атлантического циклона в столичном регионе началось потепление. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе суточная температура превысит норму на несколько градусов и будет соответствовать середине апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».
По данным метеорологов, в воскресенье, 17 марта, ожидается до пяти градусов тепла. Будет облачно, без осадков.
На следующей неделе столбики термометров могут приблизиться к отметке плюс восемь градусов.
Теплая весенняя погода продержится в столице почти всю следующую неделю, однако настоящая климатическая весна придет не раньше 27 марта.
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