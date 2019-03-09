Погода в Москве: В Москве суббота стала самым теплым днем в году

Самый теплый день весны и этого года зафиксировали в Москве в субботу, столбики термометров поднялись до плюс 6,5 градуса, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец "В Москве к полудню на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 6,5 градуса, что на 5 градусов выше климатической нормы и является самым высоким показателем этого года, но это еще не окончательные данные", — сказал Тишковец. Синоптик отметил, что ощущение настоящего весеннего тепла нивелирует плотный ветер. В столице сегодня дует юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.