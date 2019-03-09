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Погода в Москве: В Москве суббота стала самым теплым днем в году 

РИА Новости + ещё 5 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Самый теплый день весны и этого года зафиксировали в Москве в субботу, столбики термометров поднялись до плюс 6,5 градуса, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве к полудню на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 6,5 градуса, что на 5 градусов выше климатической нормы и является самым высоким показателем этого года, но это еще не окончательные данные", — сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ощущение настоящего весеннего тепла нивелирует плотный ветер. В столице сегодня дует юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости , Москва
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