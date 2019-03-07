Погода в Москве: Городские службы перевели на усиленный режим работы

Начиная с 7 марта, все службы комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы в связи с мартовскими праздниками. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что перед коммунальщиками поставлена задача обеспечить безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения города. От специалистов зависит комфорт горожан на трехдневных выходных.

По словам Бирюкова, погодные условия в Москве с 8 по 10 марта будут непростыми.

"Ближайшей ночью в городе может выпасть до двух сантиметров снега при морозах до минус четырех градусов, а днем 8 марта ожидается до пяти миллиметров осадков в виде дождя при температуре до плюс пяти градусов", — уточнил глава комплекса городского хозяйства, добавив, что подобные переходы температуры продлятся до конца праздников.

Учитывая погодную обстановку, коммунальщики взяли на контроль состояние дорог, тротуаров и площадей. А тропинки в парках дополнительно обработали мелкогравийной крошкой.

Кроме того аварийно-восстановительные бригады будут дежурить все выходные на случай возможных нештатных ситуаций. Всего до 10 марта в круглосуточном режиме будут дежурить около 12 тысяч работников коммунальных служб.

Ранее сотрудники Центра организации дорожного движения посоветовали москвичам отказаться от поездок на личном авто из-за предпраздничной загруженности магистралей. Если вариант не садиться за руль не подходит, специалисты рекомендуют выезжать поздним вечером после окончания часов пик.