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Погода в Москве: ночь на четверг стала самой холодной с начала весны 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Максим Блинов
Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала календарной весны, температура воздуха местами опускалась до отметки в -16 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"На данный момент это действительно самая холодная ночь с начала календарной весны. Но март ещё всё-таки зимний месяц, поэтому не исключено, что повторение такой же холодной погоды в марте ещё возможно, месяц только начался", — рассказала собеседница агентства.
Так, по словам Поздняковой, прошедшей ночью температура в столичном регионе опускалась до -11…-16 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Москва
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