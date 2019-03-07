Погода в Москве: ночь на четверг стала самой холодной с начала весны

Фото: Максим Блинов

Ночь на четверг стала самой холодной в Москве с начала календарной весны, температура воздуха местами опускалась до отметки в -16 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова "На данный момент это действительно самая холодная ночь с начала календарной весны. Но март ещё всё-таки зимний месяц, поэтому не исключено, что повторение такой же холодной погоды в марте ещё возможно, месяц только начался", — рассказала собеседница агентства. Так, по словам Поздняковой, прошедшей ночью температура в столичном регионе опускалась до -11…-16 градусов.