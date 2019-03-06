Погода в Москве: Москвичей призвали взять зонты в праздник

Москвичам в пятницу, 8 марта, следует взять с собой зонт, выходя из дома, чтобы не промокнуть под ожидающимся дождем. Такую рекомендацию жителям столицы дали в центре погоды «Фобос», передает в среду, 6 марта, РИАМО

По прогнозам метеорологов, к пятнице в столичном регионе потеплеет до плюс 3-5 градусов, что на 4-5 градусов выше средних многолетних значений.

«Потепление будет сопровождаться ухудшением погодных условий», — отметил собеседник агентства, уточнив, что в Москве и Подмосковье возрастет вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега.

Он также призвал жителей региона следить за температурой воздуха, чтобы одеться по погоде.

Ранее сообщалось, что после резкого похолодания, которое придет в столицу в ночь на четверг, 7 марта, москвичей ждет аномальное тепло. При этом синоптики предупреждали, что праздники окажутся подпорчены интенсивными дождями.