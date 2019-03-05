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Погода в Москве: москвичам предрекли «арктическое вторжение» накануне праздника 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Жителей столичного региона в среду, 6 марта, ожидает начало "арктического вторжения", перед праздниками на смену оттепели придут морозы, передает портал "Метеовести".
По данным синоптиков, в Москве резко похолодает, в ночь на четверг, 7 марта, температура может опуститься до -10°C, однако к 8 марта в столицу снова придет потепление.
"8 марта столицу накроет новая волна тепла, при этом давление понизится на 12 единиц, но на протяжении выходных больших перепадов уже не ожидается и будет по-весеннему тепло", — говорится в сообщении.
Отмечается, что скачки температуры будут сопровождаться заметными колебаниями атмосферного давления, из-за чего у людей с заболеваниями сердца и сосудов может ухудшиться самочувствие.
Ранее сообщалось, что опасная погода задержится в Москве на несколько дней.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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