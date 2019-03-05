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Погода в Москве: москвичей предупредили о скачках атмосферного давления 

News.ru 1 час назад
Фото: АГН"Москва"
Атмосферное давление с 5 по 7 марта в Москве увеличится с 728 до 753 мм ртутного столба. А с 8 по 10 число упадёт до 740−743 мм. Такие перепады могут вызывать плохое самочувствие у людей.
«Такие резкие скачки давления характерны для марта. Они могут повлиять на метеозависимых людей, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — приводит ТАСС слова заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной.
В конце недели, по прогнозу синоптиков, температура в столице поднимется до +5 градусов, ожидаются дожди.
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Погода , Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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