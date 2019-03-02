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Погода в Москве: «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице в воскресенье 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице из-за сильного ветра в воскресенье, 3 марта.
В сообщении уточняется, что погода потенциально опасна. «Степень интенсивности опасных явлений: „желтый“».
Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра могуд достигнуть 15 метров в секунду. Кроме того, жителей Москвы в воскресенье ждет облачность, а местами — снег и гололедица.
Ожидается, что температура воздуха составит от минус 2 до 0 градусов, рассказывают РИА Новости.
Ранее из-за сильного ветра "желтый" уровень опасности был объявлен в столице в субботу, 2 марта.
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Погода , Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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