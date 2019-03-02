Погода в Москве: «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице в воскресенье

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в столице из-за сильного ветра в воскресенье, 3 марта.

В сообщении уточняется, что погода потенциально опасна. «Степень интенсивности опасных явлений: „желтый“».

Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра могуд достигнуть 15 метров в секунду. Кроме того, жителей Москвы в воскресенье ждет облачность, а местами — снег и гололедица.

Ожидается, что температура воздуха составит от минус 2 до 0 градусов, рассказывают РИА Новости

Ранее из-за сильного ветра "желтый" уровень опасности был объявлен в столице в субботу, 2 марта.

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