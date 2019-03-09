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Москвичей предупредили о сильном ветре 

Газета.Ru + ещё 38 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 м/с, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ведомство.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 7.00 до 17.00 9 марта в Москве ожидаются порывы ветра 12-17 м/с. Будьте внимательны и осторожны", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве самым теплым днем за всю весну признали субботу, 9 марта.
По словам специалиста, температура воздуха днем 9 марта была на пять градусов выше климатической нормы.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Росгидромет , АГН "Москва"
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