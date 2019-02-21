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Погода в США: В Лос-Анджелесе впервые за полвека ожидается снег 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Снегопад ожидается в Лос— Анджелесе впервые за более чем полвека. Как сообщила в четверг газета LA Times со ссылкой на сотрудника Национальной метеослужбы Дэвида Суита, к городу приближается зародившийся в канадской провинции Альберта фронт исключительно холодного воздуха. "Это, возможно, самый холодный атмосферный фронт, который я когда-либо наблюдал в Калифорнии, — привела газета его слова. — У нас раньше фиксировались падения температуры по утрам и легкие заморозки, однако не помню, чтобы мы наблюдали столь холодный атмосферный фронт".
Согласно метеопрогнозу, до 152 мм снега может выпасть в горах Сан-Габриэль, а в пределах округа Лос-Анджелес снег может выпасть в районе Голливуд-Хиллз, примерно в 16 километрах к северо-западу от Staples Center, где в воскресенье вечером состоится 91-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств "Оскар".
Последний раз сильный снегопад в Лос-Анджелесе прошел в январе 1962 года, отметила газета со ссылкой на архивы городской публичной библиотеки. Тогда снег выпал в центре и в западных районах города, но быстро растаял.
Нынешней зимой в Калифорнии уже был превзойден один температурный рекорд, напомнила газета: в минувший вторник в Санта-Барбаре столбик термометра опустился до 0,5 градусов Цельсия. До сих пор самым холодным там считался 1990 год, когда температура в аэропорту Санта-Барбары опускалась до 1,1 градуса Цельсия.
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Погода , В мире , Общество , США , Лос-Анджелес
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