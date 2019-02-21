Погода в Москве: метель накрыла столицу

Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, метели и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение синоптиков будет действовать ближайшие 29 часов и может быть продлено. Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.

Вечером в четверг температура в столице опустится до минус 6 градусов, а в пятницу, 22 февраля, столбики термометров будут показывать до 12 градусов мороза, порывистый северный ветер усилится.

В субботу, 23 февраля, дневная температура составит минус 5-7 градусов, ветер будет дуть с запада, его порывы будут достигать 15 метров в секунду.