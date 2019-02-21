Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, метели и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Предупреждение синоптиков будет действовать ближайшие 29 часов и может быть продлено. Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду.
Вечером в четверг температура в столице опустится до минус 6 градусов, а в пятницу, 22 февраля, столбики термометров будут показывать до 12 градусов мороза, порывистый северный ветер усилится.
В субботу, 23 февраля, дневная температура составит минус 5-7 градусов, ветер будет дуть с запада, его порывы будут достигать 15 метров в секунду.
Неблагоприятная погода привела к задержанию более 40 рейсов в столичных аэропортах. Так, во Внуково задержано 26 рейсов и 1 отменен, в Шереметьево задержали 6 рейсов, а в Домодедово 8 рейсов задержано и еще 10 отменено.