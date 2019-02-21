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Погода в Москве: В Москве недосчитались сугробов 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В результате оттепели высота снежного покрова в столице находится существенно ниже нормы. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
По данным специалистов, за февраль в городе выпало около 23 миллиметров осадков, что составляет 64 процента от нормы.
«Мощные оттепели последних дней существенно понизили высоту снежного покрова. К утру четверга [21 февраля] она составляла 30 сантиметров, что примерно на четверть ниже положенных значений», — говорится в сообщении.
Синоптики подчеркнули, что в воскресенье, 17 февраля, в Москве было зафиксировано 5,3 градуса тепла, что стало самой высокой температурой текущей зимы. Отмечается, что в последние шесть лет февраль в столице стал заметно теплее: столбики термометров от среднесуточных показателей в минус 4,6 градуса повысились до минус 1 при норме в 7,7 градуса мороза.
20 февраля сообщалось, что в ближайшие дни температура воздуха в Москве будет постепенно снижаться: уже к выходным столбики термометров опустятся до минус 10 градусов днем и до минус 12 градусов ночью, по области до 12 градусов мороза в светлое время суток и до 15 — в ночное. В субботу, 23 февраля, возможны кратковременные осадки, также будет ветрено и морозно: воздух в столице достигнет отметки в минус 7 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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