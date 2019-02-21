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Погода в Москве: Снегопад не остановил Москву 

Мослента 4 часа назад
Фото: ТАСС
Обрушившийся на столицу снегопад не повлиял на транспортную ситуацию в городе. Об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс. Пробки» в четверг, 21 февраля.
Согласно информации сервиса, по состоянию на 10:30 в городе наблюдаются шестибалльные пробки. В частности, движение затруднено на Садовом кольце, особенно на участке от Ленинского проспекта до улицы Дубининской, а также на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Марьиной рощи. Кроме того, заторы отмечаются на северо-западе и юге МКАД в обоих направлениях.
Как сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, ситуацию на дорогах круглосуточно контролирует дежурная смена ЦОДД.
«В случае серьезных затруднений на место для помощи автомобилистам направляется один из 17 экипажей Дорожного патруля», — подчеркнули в организации, добавив, что все еще рекомендуют водителям отказаться от личных авто и воспользоваться общественным транспортом.
20 февраля сообщалось о том, что в Москве ожидается двухдневная метель, облачность и кратковременное похолодание. Мокрый снег начался в ночь на четверг, 21 февраля, и, согласно предварительному прогнозу, сохранится также в пятницу, 22 февраля. Его будет сопровождать порывистый ветер скоростью до 15 метров в секунду, местами — до 20 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Яндекс , Москва
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