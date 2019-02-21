Погода в Москве: Гололедица и порывистый ветер ожидаются в столице

Снежная погода, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в столичном регионе в четверг, 21 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По словам синоптиков, днем в городе температура составит от минус 2 до 0 градусов. Ожидаются снегопад и метели.

Из-за сильного ветра и гололедицы в Москве объявлен желтый уровень опасности погоды.

В ночь на пятницу в город придет похолодание, температура опустится до 12 градусов мороза.

Днем будет дуть западный ветер, 6-11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.