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Погода в Москве: Гололедица и порывистый ветер ожидаются в столице 

Москва24 54 минуты назад
Снежная погода, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в столичном регионе в четверг, 21 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
По словам синоптиков, днем в городе температура составит от минус 2 до 0 градусов. Ожидаются снегопад и метели.
Из-за сильного ветра и гололедицы в Москве объявлен желтый уровень опасности погоды.
В ночь на пятницу в город придет похолодание, температура опустится до 12 градусов мороза.
Днем будет дуть западный ветер, 6-11 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Москва
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