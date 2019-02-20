Погода в Москве: москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал автомобилистам пользоваться метрополитеном 21 и 22 февраля в связи с ухудшением погоды. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ЦОДД в Twitter.

"Сегодня и на ближайшие два дня погода испортится: поднимется ветер 13-18 м/с, пойдет мокрый снег с дождем, начнется метель, а на дорогах — гололед. Будьте осторожны и пользуйтесь метро. Там тепло, сухо, и ветра тоже нет", — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что 21 февраля в столичном регионе ожидаются дождь, сильный ветер, мокрый снег и гололедица. По прогнозам синоптиков, в четверг в течение суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду.

Также в связи с непогодой Гидрометцентр России продлил желтый уровень погодной опасности в Москве на 21 февраля. Метеорологи сообщили, что ближайшей ночью в Москве пройдет снег, местами мокрый. Ветер усилится, а температура воздуха составит -2…0 градусов, по области — до -5.