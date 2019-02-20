Погода в Москве: жителей города предупредили о сильной метели

Москвичей, как стало известно, в скором времени ждет метель. Прогноз столичных синоптиков представлен 20 февраля.

Сообщается, что в среду погода будет преимущественно облачной.

— Наиболее интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега пройдут во второй половине дня, в основном на западе и севере области, — передает Агентство городских новостей «Москва» сведения метеоспециалистов.

Так, в ночь на четверг ожидается мокрый снег, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

Уже 21 февраля в Москве местами закружит метель при ветре до 18 метров в секунду.

В пятницу, согласно данным синоптиков, осадки станут слабее, а метель сохранится, Кроме того, ветер усилился до 20 метров в секунду.

В субботу, 23 февраля, метелей в столичном регионе не прогнозируется, пройдет небольшой снег.