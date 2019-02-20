Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: жителей города предупредили о сильной метели 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичей, как стало известно, в скором времени ждет метель. Прогноз столичных синоптиков представлен 20 февраля.
Сообщается, что в среду погода будет преимущественно облачной.
— Наиболее интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега пройдут во второй половине дня, в основном на западе и севере области, — передает Агентство городских новостей «Москва» сведения метеоспециалистов.
Так, в ночь на четверг ожидается мокрый снег, а ветер усилится до 15 метров в секунду.
Уже 21 февраля в Москве местами закружит метель при ветре до 18 метров в секунду.
В пятницу, согласно данным синоптиков, осадки станут слабее, а метель сохранится, Кроме того, ветер усилился до 20 метров в секунду.
В субботу, 23 февраля, метелей в столичном регионе не прогнозируется, пройдет небольшой снег.
Вечерняя Москва: последние новости
«Желтый» уровень погодной опасности на 21 февраля объявили в Москве Синоптики рассказали, какой будет погода в конце февраля Роман Вильфанд назвал столичную погоду в День защитника отечества «суровой»
Погода , Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Германия обратилась к РФ с требованием по ракетам
Оружие Армия
Соловьев высказался о войне США из-за гомосексуализма
Политика
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Общество
Дудя раскритиковали за интервью с Гордоном
Общество Украина
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин раскрыл характеристики «Циркона»
Оружие Армия
Решена судьба бросившей сына в парке матери
Происшествия
Путин пообещал реальные изменения россиянам
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение