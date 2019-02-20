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Погода в Москве: москвичей предупредили о гололедице и сильном ветре в четверг 

РИА Новости + ещё 10 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о гололедице и сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду в четверг, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве.
Ранее сообщалось, что синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на четверг, 21 февраля, из-за сильного ветра, метели и обледенения.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, 21 февраля в течение суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Ночью и утром пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, во второй половине дня местами сильный снег, на дорогах сильная гололедица", — говорится в сообщении.
Столичные спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Кроме того, в ГУМЧС советуют жителям и гостям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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Погода , Новости Москвы , МЧС , Росгидромет , Москва , Московская область
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