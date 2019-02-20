Погода в Москве: москвичей предупредили о гололедице и сильном ветре в четверг

Спасатели предупредили жителей и гостей Москвы о гололедице и сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду в четверг, сообщается на сайте ГУМЧС России по Москве. Ранее сообщалось, что синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на четверг, 21 февраля, из-за сильного ветра, метели и обледенения. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, 21 февраля в течение суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду. Ночью и утром пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, во второй половине дня местами сильный снег, на дорогах сильная гололедица", — говорится в сообщении. Столичные спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Кроме того, в ГУМЧС советуют жителям и гостям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.