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Погода в Москве: Погода в День защитника Отечества будет суровой 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В ночь на 23 февраля в столице ударят 16-градусные морозы. Днем ожидается минус 4–9 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, погода на этой неделе будет изменчивой. Уже 22 февраля заметно похолодает, 24 февраля столбики термометров опустятся еще ниже.
"То есть вполне такие суровые, мужественные черты лица проявит погода в День защитника Отечества. Это будет совсем не тепленькая погода", — цитирует Вильфанда Агентство "Москва".
Тем не менее синоптик пообещал, что с воскресенья в столичном регионе начнется очередная волна потепления.
Ранее сообщалось, что погода в столице начнет меняться со среды, 20 февраля. Морозы и солнечная погода сменятся мокрым снегом, не исключен дождь.
Непогода продлится практически до конца рабочей недели. Всего может выпасть до 10 миллиметров осадков. При этом всю неделю в городе продержится сильный ветер.
К выходным погода вновь улучшится, воздух прогреется до положительных или близких к нулю значений днем и в пределах минус 5–8 градусов — ночью.
Из-за сильного ветра в разных районах Москвы упали семь деревьев. Дерево, упавшее на улице Русаковского, повредило два автомобиля. Люди в результате сильного ветра не пострадали.
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Погода , Новости Москвы , АГН "Москва" , Москва
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