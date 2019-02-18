Погода в Москве: «Фобос»: Мороз и солнце в Москве в среду сменятся оттепелью и мокрым снегом

Сильный ветер продержится в столице всю неделю, со среды характер погоды изменится: морозы и солнечная погода сменятся мокрым снегом, не исключен дождь, всего выпадет до 10 мм осадков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».

«Ближайшие два дня, понедельник и вторник, погоду в столице будет определять гребень антициклона. Особенность его в том, что это будет холодный антициклон: сегодня в столице минус 2 — 4 градуса, но уже в ночь на вторник она понизится до минус 10-12 в столице, а по области и до минус 15. Завтра погода будет по-прежнему облачная с прояснениями, без осадков. Постепенно температура повысится и во вторник мы ожидаем уже около 0 в Москве, а по области от минус 3 до плюс 2. При этом погода будет ветреной, но если сегодня это северо-западный ветер от умеренного до сильного, то завтра это уже юго-западный ветер. Атмосферное давление завтра начнет понижаться и до 743 мм рт. ст., а сегодня оно будет выше нормы — 753 мм — то есть завтра оно понизится примерно на 10 мм. Такая антициклональная, без осадков и солнечная, погода продержится первые два дня», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что уже в ночь на среду характер погоды ухудшится.

«С запада подойдет теплый атмосферный фронт. Среденесуточная температура повысится даже до положительных значений и весь этот процесс будет сопровождаться облачной погодой с осадками в виде мокрого снега, не исключен даже дождь. Такая непогода продлится практически до конца рабочей недели. К выходным непогода сместится на восток, в Поволжье, а с запада в тыловой части уходящего циклона будет развиваться гребень, поэтому погода вновь улучшится, температура ожидается до положительных или близких к 0 значений в дневные часы и в пределах минус 5-8 градусов в ночные часы», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что до конца недели в столице может выпасть до 10 мм осадков.

«Осадки будут не рекордные, речь идет о 8-10 мм в течение недели», — пояснил синоптик.

Он отметил, что сильный ветер в столице сохранится до конца рабочей недели.