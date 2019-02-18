Сильный ветер продержится в столице всю неделю, со среды характер погоды изменится: морозы и солнечная погода сменятся мокрым снегом, не исключен дождь, всего выпадет до 10 мм осадков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
«Ближайшие два дня, понедельник и вторник, погоду в столице будет определять гребень антициклона. Особенность его в том, что это будет холодный антициклон: сегодня в столице минус 2 — 4 градуса, но уже в ночь на вторник она понизится до минус 10-12 в столице, а по области и до минус 15. Завтра погода будет по-прежнему облачная с прояснениями, без осадков. Постепенно температура повысится и во вторник мы ожидаем уже около 0 в Москве, а по области от минус 3 до плюс 2. При этом погода будет ветреной, но если сегодня это северо-западный ветер от умеренного до сильного, то завтра это уже юго-западный ветер. Атмосферное давление завтра начнет понижаться и до 743 мм рт. ст., а сегодня оно будет выше нормы — 753 мм — то есть завтра оно понизится примерно на 10 мм. Такая антициклональная, без осадков и солнечная, погода продержится первые два дня», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что уже в ночь на среду характер погоды ухудшится.
«С запада подойдет теплый атмосферный фронт. Среденесуточная температура повысится даже до положительных значений и весь этот процесс будет сопровождаться облачной погодой с осадками в виде мокрого снега, не исключен даже дождь. Такая непогода продлится практически до конца рабочей недели. К выходным непогода сместится на восток, в Поволжье, а с запада в тыловой части уходящего циклона будет развиваться гребень, поэтому погода вновь улучшится, температура ожидается до положительных или близких к 0 значений в дневные часы и в пределах минус 5-8 градусов в ночные часы», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что до конца недели в столице может выпасть до 10 мм осадков.
«Осадки будут не рекордные, речь идет о 8-10 мм в течение недели», — пояснил синоптик.
Он отметил, что сильный ветер в столице сохранится до конца рабочей недели.
«Сегодня ветер сохранится, но уже не такой сильный, как было в прошедшие выходные, когда при порывах отмечалось до 18-20 м/с. Сегодня порывы будут немного меньше, мы ожидаем скорость ветра 7-12 м/с, в конце дня ветер ослабеет, ночью он будет не таким сильным. Завтра он поменяет направление с северного, северо-западного на юго-западный и скорость его будет несколько ниже, речь идет о 7-10 м/с, но тем не менее он будет порывистый. Такая ветреная погода с умеренным до сильного ветром сохранится в Москве всю неделю», — заключил синоптик.