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Погода в Москве: В Москве в конце февраля наступят морозы 

ТАСС 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Оттепель в Москве сменится морозами до минус 15 градусов, которые придут в столицу в конце февраля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В феврале погода очень изменчива, оттепель может резко смениться сильным похолоданием. Мы прогнозируем, что будет понижение температуры до минус 15 градусов до конца месяца, скорее всего, в конце февраля", — сказал он.
По данным метеорологов, в течение этой недели погода будет относительно теплой. 18 февраля ожидается от 5 до 3 градусов мороза. Погода будет ясной и солнечной, при этом прогнозируется ветер со скоростью до 15-17 м/с.
Ясная погода и сильный ветер сохранятся и 19 февраля, температура воздуха поднимется до нуля градусов. 20 февраля ожидается оттепель, воздух прогреется до 2-4 градусов тепла, отметили в Гидрометцентре.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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