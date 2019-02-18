Погода в Москве: мороз придёт в Москву 23 февраля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 23 февраля в Москве ожидается до -16 °С. Очередное потепление в столице прогнозируется только через неделю.

«22 февраля дневная температура понизится до −10… −5 градусов, в ночь на 23 февраля столбик термометра опустится до −16… −11 градусов», — сообщил ТАСС Вильфанд.

В праздник дневная температура составит −9… −4 градуса.

Ранее News.ru писал, что морозы и солнце сменятся мокрым снегом и, возможно, дождём в Москве со среды 20 февраля. Всего осадков ожидается до 10 мм. Во вторник температура воздуха повысится до нуля. Ветер будет юго-западным, а атмосферное давление снизится.