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Погода в Москве: Воскресенье стало самым теплым днем зимы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Воскресенье, 17 февраля, в Москве стало самым теплым днем с начала зимы 2018-2019 года, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, 17 февраля на метеостанции на ВДНХ в 13.00 была зафиксирована температура +5°C. Подчеркивается, что этот показатель является рекордным для нынешнего зимнего сезона.
При этом предыдущий температурный рекорд этой зимы был зафиксирован днем ранее — 16 февраля.
Ранее сообщалось, что москвичам пообещали резкое похолодание.
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Погода , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва" , Москва
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