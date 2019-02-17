Погода в Москве: Воскресенье стало самым теплым днем зимы

По данным синоптиков, 17 февраля на метеостанции на ВДНХ в 13.00 была зафиксирована температура +5°C. Подчеркивается, что этот показатель является рекордным для нынешнего зимнего сезона.

При этом предыдущий температурный рекорд этой зимы был зафиксирован днем ранее — 16 февраля.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали резкое похолодание.