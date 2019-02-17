Погода в Москве: Резкое похолодание ждет москвичей

На предстоящей неделе погода в Москве будет очень изменчивой. Жителей столицы ждет два похолодания: одно — в ночь на понедельник, а второе — ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник из-за гребня высокого давления к западу от центра европейской территории России на Москву будут перемещаться арктические воздушные массы, поэтому от весенней погоды ничего не останется", — сказал он, передает "Интерфакс".

По его словам, к вечеру воскресенья температура примет отрицательные значения, в городе поднимется сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В результате снег образует ледяную корку на дорогах и тротуарах

Уже в ночь на вторник в городе похолодает до -15 градусов. Правда, в середине недели в столице в дневные часы вновь потеплеет до +2…+4. Однако ненадолго. В День защитника Отечества днем ожидается похолодание до -8.

Ранее сообщалось, что порывистый ветер сохранится в Москве до утра понедельника.

По прогнозам синоптиков, 17 февраля до 11 часов 18 февраля местами в Москве сохранятся порывы ветра 13-18 метров в секунду, ночью усиление до 22 метров в секунду. Вечером 17 февраля ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, сильная гололедица. Москвичей призвали быть осторожнее на улицах города из-за ветра и скользких дорог.