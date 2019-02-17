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Погода в Москве: «Желтый» уровень опасности в Москве и области снова продлен 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Global Look Press
В Москве и Подмосковье в предстоящий понедельник, 18 февраля, ожидается сильный ветер и гололедица. Из-за этого синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Гидрометцентра.
Днем в понедельник в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве — 3-5 градусов мороза, по области — от минус 3 до минус 8 градусов.
Ранее столичный главк МЧС распространил предупреждение на воскресенье, 17 февраля, о ветре с порывами до 18 метров в секунду и гололедице, местами сильной.
В этой связи автовладельцам рекомендовали быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам — обходить стороной рекламные щиты.
Между тем в субботу, 16 февраля, температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ составила 3,4 градуса, что стало рекордом для нынешней зимы.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , РИА Новости , Москва , Московская область
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