Погода в Москве: «Желтый» уровень опасности в Москве и области снова продлен

Москве и Подмосковье в предстоящий понедельник, 18 февраля, ожидается сильный ветер и гололедица. Из-за этого синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

Днем в понедельник в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве — 3-5 градусов мороза, по области — от минус 3 до минус 8 градусов.

Ранее столичный главк МЧС распространил предупреждение на воскресенье, 17 февраля, о ветре с порывами до 18 метров в секунду и гололедице, местами сильной.

В этой связи автовладельцам рекомендовали быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам — обходить стороной рекламные щиты.

Между тем в субботу, 16 февраля, температура воздуха на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ составила 3,4 градуса, что стало рекордом для нынешней зимы.