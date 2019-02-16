Погода в Москве: Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве Подмосковье на воскресенье, 17 февраля, из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении ведомства.

Днем в воскресенье в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки. В Москве температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, в области — от 0 до плюс 5. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.