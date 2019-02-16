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Погода в Москве: Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на воскресенье, 17 февраля, из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении ведомства.
Днем в воскресенье в столичном регионе будет облачно, ожидаются небольшие осадки. В Москве температура воздуха составит от 2 до 4 градусов тепла, в области — от 0 до плюс 5. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
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