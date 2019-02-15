Погода в Москве: В Москве установилась апрельская погода

Температура в Москве в пятницу днем установилась на уровне +2 градусов, а суточная температура выше нормы на 9 градусов, что характерно для начала апреля, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова

Ранее сообщалось, что текущий февраль в Москве может войти в пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. По данным синоптиков, с первых чисел февраль заявил о себе аномальным теплом — температура воздуха даже в ночные часы не отклонялась далеко от нулевой отметки, а в отдельные ночи была положительной. За первые 11 дней месяца аномалия температуры воздуха составила плюс 7,5 градуса. При этом за первую декаду месяца трижды в дневные часы отмечались оттепели.