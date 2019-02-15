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Погода в Москве: МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГУ МЧС по Москве объявило экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду и гололедице на дорогах. Об этом говорится в сообщении спасательного ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до конца суток 15 февраля в городе Москве ожидается западный, северо-западный ветер с порывами ветра до 13-18 м/с, на дорогах гололедица», — сообщили в МЧС.
Ранее Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России сообщало, что в Санкт-Петербурге 15 февраля ожидается ветер до 18 м/с.
RT на русском: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , Росгидромет , Москва
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