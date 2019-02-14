Погода в Москве и Подмосковье: «Желтый» уровень опасности из-за ветра объявлен в столичном регионе на пятницу

Синоптики предупредили жителей столичного региона о сильном ветре 15 февраля 2019 г. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу облачно, местами небольшой снег. Гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/c. Температура воздуха в Москве минус 6 — 4 градуса. По области минус 8 — 3 градуса. Днем 15 февраля в регионе облачно, пройдут небольшие осадки. Гололедица. Ветер западный 7-12 м/c, местами порывы 12-17 м/c. Температура воздуха в Москве 0 — плюс 2 градуса. По области минус 2 — плюс 3 градуса.