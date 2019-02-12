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Погода в Москве: Москвичам напророчили один из самых теплых февралей 

Мослента + ещё 2 12 февраля 2019
Февраль 2019 года в Москве может войти в пятерку самых теплых февралей за всю историю метеонаблюдений. Об этом во вторник, 12 февраля, сообщает портал «Метеоновости».
Как отмечается в сообщении, уже с первых дней месяца в столице наблюдаются аномально высокие для этого периода температуры — на 7,5 градуса выше нормы. Так, в ночные часы столбики термометра зачастую не опускались намного ниже нулевой отметки, а в дневные часы уже трижды фиксировались оттепели.
По прогнозу синоптиков, аномально теплой окажется и вторая декада февраля — в среднем температура в городе будет превышать климатическую норму на 7-8 градусов. Подобное тепло объясняется активной циклонической деятельностью Атлантики, уточняется в сообщении портала.
До этого самые теплые феврали фиксировались в столице в 1989, 1990, 1995, 2002 и 2016 годах. Рекорд же принадлежит 1990 году, когда в феврале средняя температура составила плюс 0,4 градуса при норме в минус 7,7 градуса.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Москва
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