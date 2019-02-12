Погода в Москве: во вторник ожидаются снег и гололед

Облачная погода с осадками в виде снега прогнозируется в Москве во вторник, на дорогах образуется гололед, а температура воздуха днём составит до 2 градусов выше нуля, сообщили в центре погоды "Фобос".

"Сегодня погода начнет портиться. С приближением атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта начнется снег, мокрый снег, усилится ветер, наступит оттепель", — сообщили в центре погоды во вторник.

По данным "Фобос", температура воздуха в столице днём составит от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов.

По ожиданиям синоптиков, на дорогах образуется гололёд.

"Ветер южный со скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба", — уточнили синоптики центра погоды.