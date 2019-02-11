Погода в Москве: До двух градусов тепла и осадки ожидаются в Москве в понедельник

Облачная погода, снег и до двух градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник, сообщил Гидрометцентр РФ

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег. Гололедица ", — говорится в сообщении.

Днем термометры в столице покажут от нуля до двух градусов. Ветер южного, юго-западного направления 5-10 м/c, местами порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Ночью в Москве температура опустится до минус одного градуса, местами возможны небольшие осадки.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от минус трех до плюс двух градусов, такие же показатели синоптики прогнозируют по области ночью.

Гидрометцентр РФ объявил желтый (третий из пяти) уровень опасности в Москве и Подмосковье на понедельник из-за сильного ветра. Период предупреждения действует с девяти часов утра 11 февраля в течение 12 часов.

По информации научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 11, 12 и 13 февраля ожидается наступление отттепели. Так, 11 и 12 февраля температура составит от нуля до трех градусов, а 13 февраля — от одного до трех градусов тепла; также местами пройдут осадки.

По предварительным прогнозам, ближе к концу недели температура немного понизится — 14 и 15 февраля ожидается от нуля до минус четырех градусов, отмечают метеорологи.