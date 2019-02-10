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Погода в Москве: На Москву обрушатся снегопады 

Мослента + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В предстоящие вторник и среду, 12 и 13 февраля, в столичный регион придут сильные снегопады, выпадет до трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов центра «Фобос».
«Во вторник погода начнет портиться. С приближением циклона, во второй половине дня, пойдет обложной снег, вечером мокрый снег (3 миллиметра осадков), усилится ветер, после слабых ночных заморозков наступит оттепель до плюс 1-3 градусов», — уточнили синоптики. По их данным, самые сложные метеоусловия ожидаются в среду, 13 февраля, особенно ночью и в первой половине дня. В общей сложности за два дня может выпасть до 12 миллиметров осадков.
С начала рабочей недели температура в столичном регионе на несколько градусов будет превышать норму. В понедельник, 11 февраля, в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, временами порывы могут достигать 10 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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