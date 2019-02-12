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Погода в Москве: «Желтый» уровень опасности из‑за гололеда объявили в Московском регионе на 13 февраля 

РИАМО + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
В Подмосковье и Москве на 13 февраля продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду и гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за ветра его объявили на 21 час, из-за гололеда — на 24 часа с 21:00 вторника.
«Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской области», — говорится в сообщении.
В Московском регионе 13 февраля будет облачно, ожидаются снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. Местами прогнозируются гололед и гололедица. Порывы ветра ночью будут усиливаться до 15 метров в секунду, днем скорость ветра составит 7-12 метров в секунду. Ночью температура составит минус 1 — плюс 1 градус, днем — 0 — плюс 2 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
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