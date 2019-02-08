Погода в Москве: Облачная погода, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве в пятницу

Облачная погода, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе будет облачно с прояснениями, столбики термометров могут подняться до нуля градусов. В ночь на субботу температура опустится до 3-5 градусов мороза.

Ветер днем юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов, местами ожидается небольшой снег. В ночь на субботу температура может опуститься до минус 8 градусов.