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Погода в Москве: Облачная погода, гололедица и до 2 градусов мороза ожидаются в Москве в пятницу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Облачная погода, гололедица и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в городе будет облачно с прояснениями, столбики термометров могут подняться до нуля градусов. В ночь на субботу температура опустится до 3-5 градусов мороза.
Ветер днем юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов, местами ожидается небольшой снег. В ночь на субботу температура может опуститься до минус 8 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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